Dybala al Milan | la Joya ha scelto il destino rossonero

Dopo settimane di trattative, è arrivata la conferma: l’attaccante ha scelto di trasferirsi al club rossonero. La notizia è stata annunciata ufficialmente attraverso comunicati e dichiarazioni da parte delle parti coinvolte. Nei giorni scorsi si sono susseguite diverse indiscrezioni e incontri, che hanno portato alla conclusione di un accordo tra l’atleta e la società. La firma sul contratto è stata effettuata in un momento di grande attesa da parte dei tifosi.

Il silenzio che avvolge Milanello non è assenza di suono, ma l’eco di un cambiamento epocale che si sta compiendo nelle stanze di Via Aldo Rossi. Paulo Dybala ha scelto il Milan, e lo ha fatto con la ferocia di chi deve riconquistare un trono perduto, voltando le spalle al crepuscolo romano per cercare la luce della Champions League all’ombra della Madonnina. Non è un semplice trasferimento, è un atto di sottomissione al talento: l’argentino ha infranto l’indugio, proponendo un contratto a rendimento che sposta il baricentro del rischio dal bilancio societario al rettangolo verde. È la mossa del campione che non teme il proprio corpo, martoriato dall’ultimo intervento al menisco, ma che sfida la propria leggenda per dimostrare di essere ancora il sovrano assoluto del calcio italiano.🔗 Leggi su Milanzone.it

DYBALA MISSED PENALTY AC MILAN ROMA

Notizie correlate

Dybala e un destino tessuto dalle streghe: dispenserai Joya, ma...Nella settimana di Napoli-Roma (15 febbraio), mentre i giornali promettevano il ritorno di Dybala tra i titolari, Paulo calciò a Trigoria, sentì un...

Lazio Milan, Allegri ha scelto il sostituto di Rabiot: ecco la decisione del tecnico rossoneroCalciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Il Milan sogna un altro colpo Modric e si muove per Lewandowski: è derby con la Juve; Serie A, le spine delle grandi: Bastoni, Lukaku, Leao e Vlahovic. Ecco le alternative alle stelle; Fastidio alla caviglia per Kean, in dubbio per il Crystal Palace, Ancelotti vicino al rinnovo col Brasile, Mancini e Dybala prossimi al rientro; Dybala-Roma, storia ai titoli di coda: il Sudamerica tenta la Joya.

Dybala al Milan: l’indiscrezione spiazza! L’annuncio spiega tuttoPaulo Dybala potrebbe lasciare la Roma per restare in Serie A: la sua preferenza è chiara e spiazza il mercato estivo ... spaziomilan.it

Dybala al Milan: c’è il sì del giocatoreLa notizia è stata data dal Corriere della Sera, che scrive del desiderio del giocatore argentino, in scadenza di contratto con la Roma I giocatori che hanno contratti in scadenza il prossimo 30 giugn ... milanlive.it

Clamoroso Dybala Vuole andare al Milan da Allegri - facebook.com facebook

Milan: Dybala un’opzione se non rinnova con la Roma Su Lewandowski e Vlahovic… x.com