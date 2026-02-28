Milan il regalo di Maldini a Gerard Martin | un dono che profuma di destino rossonero

Nel giorno del suo 24° compleanno, Gerard Martin ha ricevuto un regalo speciale da Maldini, che ha scelto di donargli un oggetto simbolico legato al Milan. Il dono rappresenta un collegamento diretto tra il giocatore e il club rossonero, rimanendo legato alla tradizione e alla storia della squadra. La consegna è avvenuta in un momento significativo, lasciando un segno personale tra i protagonisti.

Nelle ultime settimane si è parlato di un interesse del Milan nei confronti di Gerard Martin, ma il difensore del Barcellona ha spento ogni voce su una possibile partenza direzione Milano. Eppure c'è un forte anello di congiunzione tra il terzino blaugrana e il club rossonero, un uomo che - con ogni probabilità - sarebbe stato in grado di convincerlo a vestire la maglia del Diavolo. Questo filo conduttore ha un nome e un cognome: Paolo Maldini. Cresciuto con il mito dell'ex capitano rossonero, il classe 2002 si è svegliato con una sorpresa di cui difficilmente potrà dimenticarsi. Giovedì 26 febbraio, Gerard Martin, terzino del Barcellona, ha compiuto 24 anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

