Una donna è deceduta mentre veniva trasportata in ospedale a bordo dell’auto della figlia, che ora è sotto indagine per omicidio. La famiglia ha commentato la situazione, con uno dei familiari che ha affermato di aver agito in modo simile. La notizia ha suscitato sorpresa tra coloro che conoscevano la vicenda, lasciando il pubblico attonito di fronte a quanto accaduto.

Muore durante la corsa in ospedale sull’auto della figlia, ora indagata per omicidio. Nobiletti: "Mi sarei comporto allo stesso modo" "Questa notizia ci ha lasciato tutti un po' basiti. Io, al posto della figlia, avrei fatto la stessa cosa. Non solo ha perso la mamma, ma ora si ritrova anche indagata per omicidio. È una situazione che ci addolora profondamente" così Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste, a Mattino Cinque dopo l'apertura di una indagine su una cittadina di Vieste indagata per la morte di sua madre che stava accompagnando in auto in ospedale. Nel pronto soccorso di Vieste non era disponibile alcuna ambulanza per trasferire una paziente all'ospedale di San Giovanni Rotondo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Muore durante la corsa in ospedale sull’auto della figlia, ora indagata per omicidio. Nobiletti: “Mi sarei comporto allo stesso modo”

Articoli correlati

Nessuna ambulanza disponibile: figlia porta la madre in auto in ospedale e la donna muore nel tragitto. Indagata per omicidioHa suscitato forte indignazione e numerose polemiche, la vicenda della morte di Antonia Notarangelo, una donna di 78 anni residente a Vieste.

Attesa di un'ora in ambulanza al pronto soccorso, poi muore in auto nel tragitto verso un altro ospedale: indagata anche la figliaDopo un'ora di inutile attesa di un'ambulanza al pronto soccorso di Vieste (Foggia), aveva deciso di portare per conto suo la mamma colta da un...

Tutti gli aggiornamenti su Muore durante

Temi più discussi: Volontario investito da un'automobile: muore nella corsa in ospedale; Investito da treno in corsa, giovane muore sul colpo: indagini in corso; Morto durante l'allenamento con gli amatori, confermata il decesso per cause naturali; Incidente stradale a Roma, 19enne perde il controllo della moto e muore.

Detenuto muore durante corsa in ospedale, aperta un'inchiesta a MessinaLa Procura di Messina indaga sulla morte di un detenuto di 53 anni deceduto il 1° dicembre durante il trasporto d'urgenza in ospedale dal carcere di Gazzi. L'uomo, che aveva già subito due infarti ... rainews.it

Bimba di 2 anni ha un malore durante il riposino all'asilo e muore: inutile la corsa disperata in ospedaleFaceva il riposino pomeridiano nel suo asilo quando una bimba di 2 anni è stata colpita da un malore improvvioso. A nulla è servito l'arrivo dei soccorsi e la corsa all'ospedale: la piccola non ce ... ilmattino.it

BABY CALCIATRICE 15ENNE SI ACCASCIA DURANTE LA PARTITA E MUORE Una partita tra due squadre giovanili di calcio femminile si è trasformata in tragedia in Inghilterra quando una delle giovanissime atlete che si trovavano in campo, una - facebook.com facebook

Ventenne muore a Lecco dopo la coltellata al torace durante una lite Approfondisci qui x.com