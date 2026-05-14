L'allenatore del Milan ha deciso di puntare su Fofana e Füllkrug per la partita contro il Genoa, lasciando fuori alcuni titolari. Nel frattempo, Modric sarà presente allo stadio di Genova, ma come spettatore e non come giocatore. La squadra rossonera si prepara a una sfida importante con l’obiettivo di mantenere saldo il piazzamento in Champions League.

Succede in certi finali di stagione carichi di stress: anche i giocatori di maggiore qualità, gravati dalla tensione, sono più propensi a sbagliare le giocate semplici. Il Milan di Genova non potrà permettersi errori, specie quelli più banali, ed è uno dei motivi per cui Allegri punterà su una squadra di esperienza e di lotta, più abituata alle battaglie sportive degli ultimi turni di campionato. Certo si è sentita l’assenza di Modric, che aggiunge un’infinita classe a una leadership universalmente riconosciuta: un’eccezione da Pallone d’oro. Senza di lui Max ha provato in regia Jashari, ancora troppo inesperto per i tatticismi e le astuzie della Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, Allegri ora punta su Fofana e Füllkrug. E Modric sarà a Genova... da spettatore

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