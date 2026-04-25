Il tecnico del Milan ha commentato le sue impressioni sulla situazione attuale della squadra, affermando di vedere alcune cose poco chiare. Alla vigilia della partita di Champions League contro la formazione di Spalletti, ha parlato anche di Jashari, senza entrare nei dettagli. Le sue dichiarazioni sono arrivate prima dello scontro tra Milan e Juventus, in un momento in cui si attendono risposte sul campo e sviluppi sulle questioni interne alla rosa.

Le parole del tecnico rossonero alla vigilia dello scontro Champions con la squadra di Spalletti Allegri ha risposto anche su Jashari alla vigilia della sfida con la Juve. In queste ore il centrocampista svizzero, l’acquisto più costoso della scorsa campagna acquisti estiva del Milan, è stato riaccostato proprio ai bianconeri. Allegri: “Ora vedo le cose poco chiare”. Poi annuncio su Jashari – Calciomercato.it “ I giocatori non sono come le macchine, che arrivano e vanno subito – le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa – Ci sono giocatori di grande esperienza a cui la maglia del Milan non pesa. Poi ci sono situazioni, come quella di Jashari: è stato fatto un grande investimento per un giocatore di ottimo valore.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan-Juve, Allegri: “Ora vedo le cose poco chiare”. Poi annuncio su Jashari

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