Un accordo tra la società e l’attaccante è vicino, con un’intesa a breve termine pronta ad essere firmata. L’accordo prevede un contratto di durata limitata, ma resta ancora da risolvere un ultimo dettaglio prima di ufficializzare l’intesa. La trattativa si sta avvicinando alla conclusione, mentre le parti sono al lavoro per superare l’ultimo ostacolo.

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© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, rinnovo mai così vicino: pronto un accordo breve. C’è un ultimo ostacolo da superare

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