Migranti neonata di poche settimane muore di ipotermia dopo lo sbarco

Una neonata di poche settimane è deceduta per ipotermia poco dopo lo sbarco sull’isola di Lampedusa. La bambina era arrivata insieme alla madre a bordo di una motovedetta della Guardia di finanza, che aveva soccorso un totale di 55 persone. L’intervento è avvenuto nel contesto di operazioni di salvataggio in mare, e la piccola è stata subito trasportata in ospedale, dove è stata poi dichiarata morta. La notizia ha generato attenzione sull’emergenza migranti nell’area.

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