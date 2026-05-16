Migranti | neonata morta per ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa

Una neonata è deceduta per ipotermia poche ore dopo lo sbarco a Lampedusa, durante il trasferimento verso il poliambulatorio dell’isola. La piccola era appena nata ed era stata portata con altri migranti dopo aver raggiunto la costa. Le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato alla morte della neonata, che si è verificata nel primo pomeriggio. Non sono ancora state rese note dettagli sulle condizioni di salute o sulle eventuali responsabilità.

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LAMPEDUSA – Era appena nata: è morta di ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa, durante il trasferimento verso il Poliambulatorio. Fra loro anche sette donne e sei minori. La neonata è risultata essere in condizioni critiche e assieme alla mamma è stata trasferita al Poliambulatorio dove i medici ne hanno dichiarato il decesso. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Migranti: neonata morta per ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Migranti, neonata morta per ipotermia dopo sbarco a Lampedusa(Adnkronos) – Una neonata è morta per ipotermia subito dopo essere sbarcata a Lampedusa. Lampedusa, neonata morta di ipotermia dopo lo sbarcoUna neonata ha perso la vita subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il Poliambulatorio. Migranti, neonata morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarco dlvr.it/TSZ367 x.com Lampedusa, neonata morta per ipotermia dopo uno sbarco: a bordo 55 migrantiUna neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il Poliambulatorio. Alle 4,30, dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta V1307 della guardia ... ilgazzettino.it Neonata morta per ipotermia a Lampedusa. Ennesimo tragico sbarco di migranti sull’isolaLa piccola si trovava su un barcone approdato al molo Favarolo con a bordo 55 persone di sette donne e sei minori ... quotidiano.net