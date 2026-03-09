Il 6 novembre 2023, Italia e Albania hanno firmato un protocollo per la costruzione di due centri per migranti in Albania, con gestione e finanziamento italiani. La decisione segue un accordo tra i due paesi che prevede la realizzazione di queste strutture nel territorio albanese, con l’obiettivo di gestire i flussi migratori e facilitare le procedure di accoglienza.

Il 6 novembre 2023 Italia e Albania firmano un protocollo per la costruzione di due centri per migranti in territorio albanese, gestiti e finanziati dall'Italia. Obiettivo dichiarato: esternalizzare parte della gestione delle richieste d'asilo per alleggerire il sistema italiano. Il progetto, primo del genere in Europa, prevede centri a Shengjin (hotspot portuale) e Gjader (centro trattenimento ed espulsioni) con capacità iniziale 3.000 persone all'anno. Dal novembre 2023 all'operatività dei primi trasferimenti nell'ottobre 2024, tra costruzione accelerata, costi crescenti (1 miliardo di euro stimato in 5 anni), sentenze della magistratura che bloccano i trattenimenti, polemiche politiche e attenzione internazionale: questa è la cronistoria completa dell'accordo Italia-Albania sui migranti, dalle origini alle prospettive future. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Migranti Albania: dall'accordo ai centri - Cronistoria di un esperimento europeo

Articoli correlati

Leggi anche: Ora tutti imitano i centri migranti italiani in Albania. Solo i nostri giudici li frenano

Per la prima volta il governo dovrà risarcire un uomo trasferito nei centri per migranti in AlbaniaLo ha stabilito il tribunale di Roma, complicando ulteriormente l'operatività delle strutture fatte costruire dal governo Meloni Il tribunale di Roma...

CENTRI MIGRANTI IN ALBANIA | NICOLA GRATTERI #nicolagratteri #albania #migranti

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Migranti Albania

Temi più discussi: Il centro migranti in Albania si è ripopolato. Ecco chi è entrato e perché; Così i centri in Albania entreranno nella partita referendaria; Migranti, la lista dei Paesi sicuri divide il Parlamento europeo; L’Europa sta copiando il modello Italia sui migranti?.

Albania, cresce il numero dei migranti trasferiti: il centro di Gjader entra a pieno regimeRoma, 25 febbraio 2026 - Il centro per migranti di Gjader, in Albania, sta vivendo la fase di maggiore operatività dalla sua apertura. Nelle ultime settimane il numero delle persone trasferite dall’It ... stranieriinitalia.it

Rama: centri migranti Albania funzioneranno dopo Patto UE/ Stiamo con Meloni: solo bugie contro l’accordoIl Premier dell'Albania conferma la posizione italiana sui centri migranti e firma nuovi accordi con il Governo Meloni: cosa succede dopo Villa Pamphilj Dopo la visita a Roma per la sottoscrizione di ... ilsussidiario.net

Mattino 5. . Migranti al CPR in Albania: annullato il trattenimento per 4 pregiudicati #Mattino5 - facebook.com facebook

90 migranti nel Cpr in Albania: anche il Pd certifica che funziona Il sondaggio del Giornale manda in tilt i 5 Stelle Zelensky e l’appello a Trump dopo 4 anni di guerra: “Resti con noi” La prima pagina del Giornale è in edicola x.com