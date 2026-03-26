Sì del Parlamento europeo al modello Albania per i migranti esulta Meloni | Rimpatri più efficaci vince la linea dell’Italia

Il Parlamento europeo ha approvato il cosiddetto «modello Albania» per la gestione dei migranti, una decisione che ha suscitato la soddisfazione del presidente del Consiglio italiano. La ratifica del provvedimento rafforza le politiche di rimpatrio e segna un allineamento tra le posizioni di alcuni Paesi e le scelte adottate dall’Italia. Nel frattempo, si rafforza l’alleanza tra gruppi politici di centrodestra e popolari in ambito europeo.

In Europa passa la linea dura di Giorgia Meloni sull’immigrazione, mentre si consolida l’alleanza tra popolari e destre europee. Il Parlamento europeo ha infatti approvato, con 389 voti favorevoli, 206 contrari e 32 astensioni, l’avvio dei negoziati interistituzionali sulla controversa direttiva rimpatri. Il testo è passato grazie al sostegno di Ppe, Ecr, Patrioti e gruppi di ultradestra, con l’appoggio anche di 12 eurodeputati liberali – in particolare di Danimarca, Olanda e Germania – e delle delegazioni danese e maltese dei Socialisti. Questa posizione rappresenterà ora la base negoziale del Parlamento nei triloghi con Consiglio e Commissione Ue, ultimo passaggio prima dell’ adozione definitiva del regolamento. 🔗 Leggi su Open.online

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