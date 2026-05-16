Gita scolastica tra i migranti è scontro | ispettori in arrivo

Venerdì pomeriggio, un episodio ha coinvolto un gruppo di bambini arrivati a Trieste con l’obiettivo di aiutare i migranti. La notizia ha suscitato emozione e attenzione tra i cittadini e sui media locali, tra commenti positivi e apprezzamenti. Contestualmente, si è diffusa la notizia di un’ispezione ufficiale in corso, con ispettori inviati per verificare le modalità e le condizioni di questa iniziativa. La situazione ha acceso un dibattito pubblico sulla presenza e il coinvolgimento dei minori in attività di assistenza.

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TRIESTE - «I piccoli angeli arrivati a Trieste per aiutare i migranti: i bimbi commuovono tutta Italia»: così titolava, venerdì pomeriggio, Trieste Cafe. Tempo una manciata di ore e i bimbi della scuola di Marostica non erano più angeli, ma vittime: «Prima il lavaggio del cervello in classe dove sono stati costretti a simulare la Rotta balcanica camminando a piedi scalzi sui sassi e poi portati in gita scolastica in mezzo ai clandestini”, la denuncia su Facebook dell’europarlamentare leghista Anna Cisint. Da lì in avanti una ridda di reazioni, finché il ministero dell'Istruzione e del Merito ha disposto un’inchiesta annunciando che “monitorerà con la massima attenzione gli sviluppi della vicenda». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Gita scolastica tra i migranti, è scontro: ispettori in arrivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gita scolastica a Trieste, alunni aiutano i migranti in piazza: il Ministero avvia le indaginiIl 13 maggio, durante una gita scolastica a Trieste, due classi quinte della scuola primaria “Arpalice Cuman Pertile” di Marostica hanno preso parte... Leggi anche: Diciassettenne muore in gita scolastica a Firenze | Uno scolaretto pronto per la gita scolastica – Louis tra i suoi louies a Città del Messico x.com Gita scolastica tra i migranti, è scontro: ispettori in arrivoTRIESTE - I piccoli angeli arrivati a Trieste per aiutare i migranti: i bimbi commuovono tutta Italia: così titolava, venerdì pomeriggio, Trieste Cafe. Tempo ... ilgazzettino.it Un sottomarino, donato dalla Marina Militare Italiana, trasportato al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. (2005) reddit Gita scolastica a Trieste, alunni aiutano i migranti in piazza: il Ministero avvia le indaginiIl 13 maggio, durante una gita scolastica a Trieste, due classi quinte della scuola primaria Arpalice Cuman Pertile di Marostica hanno preso parte a un'iniziativa del progetto Fornelli Resistenti ... orizzontescuola.it