Gita scolastica tra i migranti è scontro | ispettori in arrivo
Venerdì pomeriggio, un episodio ha coinvolto un gruppo di bambini arrivati a Trieste con l’obiettivo di aiutare i migranti. La notizia ha suscitato emozione e attenzione tra i cittadini e sui media locali, tra commenti positivi e apprezzamenti. Contestualmente, si è diffusa la notizia di un’ispezione ufficiale in corso, con ispettori inviati per verificare le modalità e le condizioni di questa iniziativa. La situazione ha acceso un dibattito pubblico sulla presenza e il coinvolgimento dei minori in attività di assistenza.
TRIESTE - «I piccoli angeli arrivati a Trieste per aiutare i migranti: i bimbi commuovono tutta Italia»: così titolava, venerdì pomeriggio, Trieste Cafe. Tempo una manciata di ore e i bimbi della scuola di Marostica non erano più angeli, ma vittime: «Prima il lavaggio del cervello in classe dove sono stati costretti a simulare la Rotta balcanica camminando a piedi scalzi sui sassi e poi portati in gita scolastica in mezzo ai clandestini”, la denuncia su Facebook dell’europarlamentare leghista Anna Cisint. Da lì in avanti una ridda di reazioni, finché il ministero dell'Istruzione e del Merito ha disposto un’inchiesta annunciando che “monitorerà con la massima attenzione gli sviluppi della vicenda». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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