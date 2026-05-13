Da maggio, Lucca si trasforma in un set cinematografico internazionale, ospitando le riprese della nuova stagione di una serie televisiva di successo. Dal 12 al 14 dello stesso mese, attori noti come un'attrice e un attore britannico sono stati visti nella città toscana, che si prepara a diventare protagonista di alcune scene della produzione. La città si conferma quindi come location scelta per le riprese di produzioni di livello internazionale.

Keri Russell e Rufus Sewell arrivano a Lucca per le riprese di The Diplomat: dal 12 al 14 maggio la città toscana ospita il set della fortunata serie internazionale. La produzione internazionale di The Diplomat ha ufficialmente dato il via alle operazioni in Toscana, portando tra le strade di Lucca i volti noti del piccolo e grande schermo. Gli attori protagonisti, tra cui spiccano Keri Russell, nel ruolo dell’ambasciatrice Kate Wyler, e Rufus Sewell, che interpreta Hal Wyler, sono arrivati in città per girare le scene cruciali della nuova stagione. La presenza dei due celebri interpreti ha trasformato il centro storico in un brulicante set a cielo aperto, dove la tensione politica della trama si fonde con il fascino senza tempo dell’architettura lucchese.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - The Diplomat: Lucca diventa il set internazionale per le riprese della nuova stagione

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