incendio sul tetto paura per due operai

Un incendio si è sviluppato ieri mattina sul tetto di un condominio in via Repubblica, all’angolo con via Milano, coinvolgendo le fiamme che sono partite dal solaio durante un intervento di manutenzione. Due operai presenti sul tetto sono rimasti coinvolti e sono stati soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Da una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite ieri mattina dal solaio di un condominio in via Repubblica all’angolo con via Milano, dove gli operai stavano lavorando sulla copertura, per un intervento di manutenzione. Le cause del rogo sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, insieme alle ambulanze inviate dalla centrale operativa di emergenza e urgenza. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito in modo grave e gli operai sono sotto osservazione sanitaria, ma le condizioni non sono serie. "Grazie al lavoro encomiabile dei vigili del fuoco, intervenuti in pochi minuti - ha commentato il sindaco Marco Pozza -, l’ incendio è stato domato e la situazione è sotto controllo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

