Nell' azienda di Cesenatico che lavora i prodotti ittici si celebra il 2 maggio la festa diocesana del lavoro

Il 2 maggio si svolge a Cesenatico la festa diocesana del lavoro, dedicata ai lavoratori del settore ittico. L’evento comprende una messa celebrata dall’arcivescovo di Cesena-Sarsina, su proposta dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro e della Commissione Gaudium et Spes. La cerimonia si tiene all’interno dell’azienda che si occupa della lavorazione dei prodotti ittici della zona.

Torna la festa del lavoro. E torna con la messa presieduta dal vescovo di Cesena-Sarsina, l’arcivescovo Antonio Giuseppe, su proposta dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, attraverso la Commissione Gaudium et Spes. “Il lavoro e l’edificazione della pace” è il titolo dato a.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Notizie correlate

“Colleferro celebra il lavoro, la dignità e i diritti”. Il programma delle celebrazioni per il 1° Maggio, Festa dei LavoratoriCronache Cittadine COLLEFERRO – Per il 1° Maggio, Festa dei Lavoratori, l’Amministrazione comunale di Colleferro ha organizzato una mattinata...

Manfredonia, due ristoranti sanzionati per la presenza di prodotti ittici privi di documento che ne attestasse la provenienzaManfredonia, due ristoranti sanzionati per la presenza di prodotti ittici privi di documento che ne attestasse la provenienza In particolare, i...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Lavoro ed edificazione, la festa diocesana alla Ecopesce di Cesenatico -; Ristorazione e vernici: i premi in provincia di Forlì-Cesena; Tramonto DiVino: le tappe del tour 2026; Cesenatico, nuovi libri illustrati donati alla Pediatria di comunità.

La Siropack ’cura’ i dipendentiL’azienda Siropack di Cesenatico offre una nuova tecnologia Red Respect al servizio dei lavoratori, per aumentarne la sicurezza. Uno strumento divisivo, fino ad oggi utilizzato per il controllo della ... ilrestodelcarlino.it

Oltre 200 i volontari nell’associazioneL’Associazione Nazionale carabinieri di Cesenatico conta oltre duecento affiliati tra carabinieri in congedo, simpatizzanti. A questa sezione vi aderiscono non solo i residenti di Cesenatico, ma anche ... ilrestodelcarlino.it

Nell’antichità c’era una sottile differenza tra colpa e vergogna. Una differenza impercettibile ma che si è venuta ad accentuare nel tempo fino a rappresentare un solco insuperabile. Fino ad arrivare a distinguere nettamente una civiltà di vergogna da una civilt - facebook.com facebook

Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Inzaghi ha parlato dell'inchiesta arbitri, del "coinvolgimento mediatico dell'Inter" e dello scudetto perso per un punto contro il Napoli di Conte x.com