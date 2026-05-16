Mettiti nei miei panni | le imprenditrici romagnole si raccontano oltre i pregiudizi

Arrivato alla sua quarta edizione, prosegue il cammino del format ideato da Cna Impresa Donna Forlì-Cesena dal titolo "Oltre l'8 marzo: donne intraprendenti". Quest'anno l'iniziativa si terrà martedì 19 maggio alle 17, nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana di Cesena (Piazza Maurizio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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