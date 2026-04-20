Mettiti nei miei panni per essere più consapevoli delle condizioni di disabilità

Un nuovo approccio invita a mettersi nei panni di chi affronta una disabilità, per capire meglio le sfide quotidiane che devono affrontare. Cambiare prospettiva permette di acquisire maggiore consapevolezza delle difficoltà che si incontrano nel vivere con una condizione di questo tipo. Questa metodologia mira a favorire una maggiore sensibilità verso le realtà spesso poco visibili, contribuendo a una comprensione più approfondita delle esigenze di chi vive con disabilità.

Rovesciare la prospettiva abituale è il modo migliore per comprendere realtà che non viviamo quotidianamente e affinare la sensibilità nei confronti di chi vive una disabilità. Mettiti nei miei panni è un’iniziativa che i “Servizi per l'inclusione” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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