Metro A di Roma chiusa per manutenzione nel fine settimana | tutte le informazioni

Durante il fine settimana, la metro A di Roma rimarrà chiusa a causa di un intervento di manutenzione programmata. L’interruzione partirà dalla sera del 22 maggio e si estenderà all’intera giornata successiva. Durante questo periodo, il servizio ferroviario sarà sospeso e sostituito con autobus lungo il percorso della linea. La chiusura interesserà tutte le stazioni della linea, senza eccezioni. Sono stati predisposti servizi di trasporto sostitutivi per facilitare gli spostamenti degli utenti.

Un intervento di manutenzione programmata porterà alla chiusura della metro A. Dalla sera del 22 maggio e per tutta la giornata seguente, il servizio sulla linea metropolitana sarà interrotto e sostituito da bus.Chiude le metro AGli interventi, nello specifico, servono per l’aggiornamento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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