trasporti napoli tutte le chiusure e le variazioni in vigore nel fine settimana

Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, le funicolari di Mergellina e Chiaia a Napoli subiranno chiusure o modifiche al servizio. L'azienda di trasporto ha comunicato queste variazioni e le eventuali chiusure programmate per il fine settimana, specificando che le linee interesseranno gli utenti durante queste date.

Anm informa che nei giorni di sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, le funicolari di Mergellina e Chiaia saranno soggette a chiusure o variazioni di esercizio. La Funicolare di Mergellina resterà chiusa dalle 7.00 alle 14.40. Prima corsa ore 14.50 ultima corsa ore 22.00. Attiva dalle ore 7:00 alle ore 13:15 la navetta sostitutiva 621. La Funicolare di Chiaia, invece, anticipa l'ultima corsa alle ore 22.00. Funicolare di Mergellina chiusa per l'intera giornata. Attiva dalle ore 7:00 alle ore 20:00 la navetta sostitutiva 621. Sabato 28 e domenica 29 marzo le seconde uscite della Linea 1 della metropolitana di Napoli, “Montecalvario”, “Dell'Erba” e “Rione Alto 2” resteranno chiuse al pubblico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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