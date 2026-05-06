Torre dei Conti fine dell' emergenza Riaperte le strade e l' area di cantiere | tutte le informazioni

La zona rossa intorno alla Torre dei Conti si è ulteriormente ridotta, consentendo la riapertura delle strade e dell’area di cantiere. Questa decisione segue le dichiarazioni del sindaco di Roma, che aveva annunciato il progressivo allentamento delle restrizioni. Il crollo avvenuto lo scorso 3 novembre 2025 aveva provocato l’interdizione dell’area, ma ora le autorità hanno deciso di revocare alcune delle limitazioni precedenti.

La zona rossa si restringe ancora di più. Come promesso dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, lo scorso 29 aprile, le aree interdette in seguito al crollo dello scorso 3 novembre 2025 della Torre dei Conti, su largo Corrado Ricci, andranno a diminuire. Il primo cittadino, nella giornata di.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Mezza Maratona: strade chiuse e blocco traffico, tutte le informazioniSi avvicina l'appuntamento con la Mezza Maratona di Genova, abbinata come sempre a ‘Corri Genova’ e ‘Family Run’. Papa Leone XIV a Torrevecchia: strade chiuse e bus deviati. Tutte le informazioniIl Santo Padre domenica celebrerà la messa nella parrocchia della periferia del tredicesimo municipio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Torre dei Conti, concluso l'intervento dei Vigili del Fuoco. Il monumento torna in sicurezza.; Giornata per la sicurezza sul lavoro: una corona alla Torre dei Conti per ricordare Octav Stroici; Torre dei Conti a Roma: la proroga per i finanziamenti del restauro c'è, ma ora si attende il dissequestro; Torre dei Conti, il 6 maggio l’area torna come prima: sicurezza, memoria e restauro nel cuore di Roma. Torre dei Conti, fine dell'emergenza. Riaperte le strade e l'area di cantiere: tutte le informazioniDalle 16 di mercoledì 6 maggio riapriranno diverse strade rimaste chiuse dopo il crollo dello scorso 3 novembre 2025 ... romatoday.it Roma. Torre dei Conti, concluso l’intervento dei Vigili del Fuoco. Il monumento torna in sicurezzaAdriano De Acutis, ha ufficialmente riconsegnato questa mattina le chiavi della Torre dei Conti al sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri ... ilmetropolitano.it La torre della spiaggia La Pelosa alle prime luci dell'alba: che meraviglia! Foto: Instagram/sarettaphoto - facebook.com facebook Il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, ha presentato le dimissioni a causa delle critiche del procuratore Nunzio Fragliasso x.com