Previsioni meteo dall'11 al 17 maggio Roma e Lazio | martedì sole e 25 gradi sabato pioggia intensa e freddo

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 11 al 17 maggio 2026, le previsioni meteo per Roma e il Lazio indicano una settimana caratterizzata da variazioni significative. La prima parte della settimana sarà segnata da giornate di sole, con temperature che raggiungeranno i 25 gradi, mentre nel fine settimana si prevedono piogge intense e un calo delle temperature. La situazione meteorologica si evolve costantemente, con condizioni di instabilità che interesseranno la regione in diversi momenti.

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Dall'11 al 17 maggio 2026 le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano forte instabilità. Si alternano giornate di sole e di maltempo, sabato pioggia intensa e freddo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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