Alle prime ore del 16 maggio 2026, alle 6:15, la città si presenta con un cielo coperto e precipitazioni sparse. Le previsioni indicano un proseguimento dell’instabilità atmosferica durante la giornata, con possibili rovesci temporanei che interesseranno diverse zone. La temperatura si aggira intorno ai valori tipici di questa stagione, mentre i venti soffiano deboli. La situazione meteo suggerisce di essere preparati a eventuali rovesci durante le ore mattutine.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al mattino tempo instabile con piogge sparse le sue Alpi Appennino oltre 1300 1500 m più asciutto al nordovest al pomeriggio ancora pioggia al Nord Est e settori adriatici variabilità asciutto altrove Salvo locali fenomeni sulle Alpi occidentali Quota neve in rialzo versi 1600-1700 m in serata e nottata Sei su un generale miglioramento con Ampi spazi di sereno al centro al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi devi l'Appennino oltre 1600 1700 metri al pomeriggio precipitazioni che persistono sulle regioni adriatiche su Umbria e Toscana locali schiarite sulle coste tirreniche... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 16-05-2026 ore 06:15

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