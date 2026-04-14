Un fronte di maltempo interessa 11 regioni italiane, con pioggia intensa e raffiche di vento forte. Due persone sono morte tra Taranto e Bisceglie a causa delle condizioni avverse. Le previsioni indicano che il maltempo continuerà fino al weekend, quando dovrebbe arrivare un anticiclone che dovrebbe portare condizioni più stabili. Le autorità hanno emesso allerta meteo per diverse zone del paese.

Tempo in peggioramento sull’Italia. Dopo il clima stabile, è allerta meteo in 11 regioni. Non solo pioggia, preoccupa soprattutto il vento forte, quello che nel weekend ha ucciso un operaio di 39 anni e una bambina di 12. Il maltempo resterà sullo stivale fino al weekend, quando arriverà l’anticiclone a riscaldare e stabilizzare. Piogge sparse, soprattutto al Nord e nelle zone interne e montuose di Centro, Sud e Isole. Allerta meteo in 11 regioni: il bollettino I danni del vento: due vittime Maltempo fino al weekend: pioggia e vento forte Quando arriverà l'anticiclone Mentre per rischio idrogeologico troviamo: Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Molise, Piemonte, ancora Puglia, Sicilia e Toscana.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Allerta meteo in 11 regioni tra pioggia e vento forte, maltempo fino al weekend quando arriverà l'anticiclone

Maltempo: nove regioni in allerta per temporali. Puglia: codice giallo per vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile, previsioni meteoOggi allerta per temporali in nove regioni d’Italia: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia occidentale, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo...

Maltempo in Campania anche domani: allerta meteo per pioggia e vento forteNon si placa il maltempo a Napoli e in Campania: prorogata l'allerta meteo, già in vigore, fino alle ore 20 di domani, giovedì 29 gennaio.

ALLERTA METEO: CICLONE SULL’ITALIA, PIOGGE, VENTO E CALO TERMICO! L’Italia oggi, 14 aprile 2026, è nella morsa di un ciclone instabile che porta maltempo diffuso da Nord a Sud. Prepariamoci a una giornata movimentata! NORD - facebook.com facebook

L’Italia nella morsa di temporali, grandine e mareggiate: è allerta meteo in nove Regioni, le zone più a rischio x.com