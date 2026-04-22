Meteo impazzito | ultimi temporali sull’Italia poi da domani splenderà il sole almeno fino al weekend del 25 aprile

Negli ultimi giorni l’Italia ha vissuto condizioni meteorologiche instabili, caratterizzate da numerosi temporali e temperature in calo. Tuttavia, le previsioni indicano che da domani il cielo si stabilizzerà, portando giornate di sole che dovrebbero durare almeno fino al fine settimana del 25 aprile. Questa fase di maltempo sembra quindi essere arrivata al termine, con un cambiamento repentino nel quadro atmosferico.

Il maltempo che negli ultimi giorni ha riportato un clima prettamente autunnale, con frequenti e diffusi temporali, ha le ore contate. Già da questa sera il meteo farà l’ennesima inversione a U, riportando il sole su tutta l’Italia e facendo aumentare le temperature massime. Qualche precipitazione continuerà a verificarsi, ma si tratterà di fenomeni via via più sporadici, destinati a diventare rari già da domani. In questo nuovo scenario climatico, secondo quanto riporta Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, si registrerà un sensibile abbassamento delle temperature notturne: le minime potranno scendere fino a 3-4°C, mentre quelle diurne torneranno ben al di sopra dei 20°C.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Meteo Italia: Temporali, Vento e Aria Fredda – Previsioni Fino al 27 Ottobre

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