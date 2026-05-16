Una nuova perturbazione si sta spostando verso le regioni meridionali, portando con sé piogge e neve. Le precipitazioni più intense sono previste tra Calabria e Campania, con temporali che colpiranno queste zone. La neve sta raggiungendo quote insolitamente basse per il mese di maggio, mentre le previsioni indicano un incremento delle precipitazioni nelle aree interessate. La perturbazione si sta muovendo lentamente, influenzando il clima di alcune delle principali regioni del Sud.

? Punti chiave Dove colpiranno con più intensità i temporali tra Calabria e Campania?. Perché la neve sta scendendo a quote così basse in maggio?. Quando tornerà finalmente il sole su tutto il territorio nazionale?. Come influirà l'alta pressione in arrivo sulle temperature del weekend?.? In Breve Neve sopra i 1600 metri con abbassamento a 1300 metri nel settore tosco-emiliano.. Temporali intensi colpiscono l'alta Calabria e la bassa Campania durante la giornata.. Gelate notturne previste sulle Alpi fino a 1000 metri di quota.. Nuovo regime di alta pressione garantirà stabilità su tutta Italia da domenica 17 maggio.. Le precipitazioni intense e le temperature rigide colpiscono l’Italia in questo sabato 16 maggio 2026, mentre la perturbazione che ha interessato il centro-nord si sposta verso le aree meridionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, la perturbazione scende al Sud: neve in Appennino e piogge

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Serie di perturbazioni in arrivo con pioggia e neve

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