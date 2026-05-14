Le previsioni meteorologiche segnalano un aumento delle piogge al Sud e la possibilità di tornado in alcune zone. Al Nord si temono supercelle e nevicate a quote elevate, mentre il modello Moloch indica aree a rischio per i tornado. Questi fenomeni potrebbero influenzare le tappe del Giro d’Italia e le attività all’aperto previste nelle regioni interessate. Le autorità monitorano attentamente la situazione per gestire eventuali emergenze.

? Punti chiave Come influenzeranno le supercelle la sicurezza del Giro d'Italia?. Dove colpiranno i tornado previsti dal modello meteo Moloch?. Perché le temperature di Bari sono scese a 15 gradi?. Quando colpiranno le mareggiate distruttive tra Sardegna e Centro-Sud?.? In Breve Venti oltre 120kmh e neve tra 900 e 1000 metri nelle Alpi nord-orientali.. Venti sopra 150kmh e mareggiate distruttive previste tra Sardegna e coste Centro-Sud.. Picco critico tra venerdì 15 e sabato 16 maggio per tutta la penisola.. Maggio 2026 potrebbe risultare tra i più freddi degli ultimi 50 anni.. In queste ore la Basilicata affronta piogge torrenziali che mettono a rischio la sicurezza del percorso del Giro d’Italia, mentre il modello meteo Moloch del CNR segnala un’escalation di violenza atmosferica che colpirà il Nord giovedì 14 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, piogge al Sud e rischio tornado: il Nord teme supercelle e neve

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