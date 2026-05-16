Meteo i primi 30 gradi a fine maggio?

Da ilsipontino.net 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal mercoledì 20 maggio si prevede l’arrivo di un vasto anticiclone che interesserà l’Europa centro-occidentale. Questa figura barica sarà accompagnata da aria più calda di origine subtropicale e impedirà alle perturbazioni provenienti dall’Atlantico di raggiungere le regioni interessate. Le temperature potrebbero salire significativamente, con i primi 30 gradi registrati a fine maggio in alcune zone. La situazione meteorologica durerà per diversi giorni, influenzando le condizioni climatiche della penisola.

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Da Mercoledì 20 Maggio un vasto anticiclone, accompagnato da aria più calda di origine subtropicale, si espanderà sull’Europa centro-occidentale, bloccando di fatto le perturbazioni provenienti dall’Atlantico. Lo scrive IlMeteo.it Andremo dunque incontro ad una fase stabile e prevalentemente mite, destinata ad accompagnarci per la seconda parte della settimana: oltre al tanto sole, le. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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