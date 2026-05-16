Meteo i primi 30 gradi a fine maggio?
Dal mercoledì 20 maggio si prevede l’arrivo di un vasto anticiclone che interesserà l’Europa centro-occidentale. Questa figura barica sarà accompagnata da aria più calda di origine subtropicale e impedirà alle perturbazioni provenienti dall’Atlantico di raggiungere le regioni interessate. Le temperature potrebbero salire significativamente, con i primi 30 gradi registrati a fine maggio in alcune zone. La situazione meteorologica durerà per diversi giorni, influenzando le condizioni climatiche della penisola.
Da Mercoledì 20 Maggio un vasto anticiclone, accompagnato da aria più calda di origine subtropicale, si espanderà sull’Europa centro-occidentale, bloccando di fatto le perturbazioni provenienti dall’Atlantico. Lo scrive IlMeteo.it Andremo dunque incontro ad una fase stabile e prevalentemente mite, destinata ad accompagnarci per la seconda parte della settimana: oltre al tanto sole, le. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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