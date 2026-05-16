Meteo allerta temporali e venti di burrasca | ecco dove Ma da domenica arriva l' anticiclone

L’Italia si prepara a confrontarsi con una vasta saccatura che, durante il suo rapido spostamento verso est, continuerà a provocare piogge, temporali e venti di burrasca sulla maggior parte delle regioni. Nella giornata di domani, sono previsti rovesci anche intensi, alcuni di forte intensità, che interesseranno diverse aree del paese. Tuttavia, a partire da domenica, un anticiclone porterà condizioni di tempo stabile e soleggiato su molte zone, ponendo fine a questo periodo di maltempo.

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