Meteo allerta temporali e venti di burrasca | ecco dove Ma da domenica arriva l' anticiclone
L’Italia si prepara a confrontarsi con una vasta saccatura che, durante il suo rapido spostamento verso est, continuerà a provocare piogge, temporali e venti di burrasca sulla maggior parte delle regioni. Nella giornata di domani, sono previsti rovesci anche intensi, alcuni di forte intensità, che interesseranno diverse aree del paese. Tuttavia, a partire da domenica, un anticiclone porterà condizioni di tempo stabile e soleggiato su molte zone, ponendo fine a questo periodo di maltempo.
Meteo, l’ampia saccatura che sta interessando l’Italia, nel suo veloce transito verso est, favorisce, ancora nella giornata di domani, rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità, specie lungo il versante tirrenico del sud peninsulare con un rinforzo della ventilazione da nord che interesserà principalmente il Centro-Sud, soprattutto i settori tirrenici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che estende quello diffuso ieri. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Meteo, allerta temporali e venti di burrasca: ecco dove. Ma da domenica arriva l'anticiclone
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