Meteo nuova allerta della Protezione Civile | venti di burrasca e temporali al Centro-Nord
Una nuova allerta meteo è stata diffusa dalla Protezione Civile per l’Italia centrale e settentrionale, con previsioni di venti di burrasca e temporali intensi. La situazione riguarda diverse regioni e si prevede che le condizioni meteo peggiorino nelle prossime ore. Le autorità invitano alla prudenza e alla preparazione, in vista di possibili disagi e interventi di emergenza. La situazione sarà monitorata nelle prossime ore.
(Adnkronos) – Una nuova ondata di maltempo sta per colpire l’Italia. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di oggi, lunedì 11 maggio, a causa di un intenso flusso di correnti sud-occidentali che porteranno venti forti, raffiche di burrasca e temporali soprattutto al Centro-Nord. Le regioni maggiormente interessate saranno. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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