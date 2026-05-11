Meteo nuova allerta della Protezione Civile | venti di burrasca e temporali al Centro-Nord

Una nuova allerta meteo è stata diffusa dalla Protezione Civile per l’Italia centrale e settentrionale, con previsioni di venti di burrasca e temporali intensi. La situazione riguarda diverse regioni e si prevede che le condizioni meteo peggiorino nelle prossime ore. Le autorità invitano alla prudenza e alla preparazione, in vista di possibili disagi e interventi di emergenza. La situazione sarà monitorata nelle prossime ore.

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