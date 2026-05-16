Un’area di allerta gialla interessa nove regioni italiane, con previsioni di pioggia e vento che colpiranno diverse zone del paese. Le correnti atmosferiche porteranno temporali più intensi e grandinate in alcune aree specifiche, mentre le temperature subiranno un calo di circa otto gradi rispetto ai giorni precedenti. La giornata si preannuncia caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con alcune regioni che dovranno fare i conti con fenomeni atmosferici più forti del solito.

? Punti chiave Quali regioni subiranno i temporali più intensi e la grandine?. Come influirà il calo termico di 8 gradi sulla giornata?. Dove colpirà la neve prevista sopra i 1300 metri?. Quando tornerà finalmente il clima mite previsto per la prossima settimana?.? In Breve Temperature in calo fino a 6-8°C sotto le medie stagionali di maggio.. Neve prevista sulle Alpi sopra i 1300 metri di quota.. Miglioramento meteo con anticiclone previsto da domenica 17 maggio.. Rischio mareggiate e venti di burrasca su Sardegna, Campania, Basilicata e Calabria.. La Protezione Civile ha disposto l’allerta gialla per nove regioni italiane questo sabato 16 maggio 2026, segnalando piogge intense e forti raffiche di vento che colpiranno diverse zone della penisola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, allerta gialla in 9 regioni: pioggia e vento colpiscono l’Italia

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Maltempo, allerta in 9 Regioni. Neve su Cortina

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