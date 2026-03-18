Maltempo sull’Italia anche oggi allerta gialla in 9 regioni | pioggia neve e vento fino a burrasca

Oggi l’Italia è interessata da condizioni di maltempo, con un’allerta gialla che coinvolge nove regioni. Pioggia, neve e vento fino a burrasca sono previsti in diverse zone del paese, in particolare lungo le aree adriatiche. Un impulso perturbato proveniente dall’Europa nord-orientale ha portato precipitazioni e nevicate a quote di alta collina su molte regioni.

(Adnkronos) – Il maltempo non molla l'Italia neanche oggi, mercoledì 18 marzo. Un nuovo impulso perturbato proveniente dall’Europa nord-orientale porterà su gran parte dei nostri settori adriatici piogge e precipitazioni nevose a quote di alta collina. Il passaggio della perturbazione attiverà anche un deciso rinforzo della ventilazione su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede l'allerta gialla per 9 regioni. L’avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia in estensione dalle prime ore di oggi, ad Abruzzo, Molise e Marche. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: Maltempo sull’Italia: piogge, vento e neve in arrivo, scatta l’allerta gialla in nove regioni Leggi anche: Natale col maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna e gialla in altre 4 regioni: neve, pioggia e venti di burrasca, ecco dove 7 minutes ago, Heavy hailstorms in Italy! Parts of Turin were hit by storms and heavy hail. Contenuti e approfondimenti su Maltempo sull Temi più discussi: Maltempo sull'Italia anche oggi, allerta gialla in 9 regioni: pioggia, neve e vento fino a burrasca; Meteo, allerta maltempo per pioggia e temporali: le regioni a rischio; Meteo - Vortice Jolina resta attivo sull'Italia fino a giovedì e arriva anche aria fredda. Tutte le novità dei prossimi giorni.; Allerta meteo su Lazio e Umbria, freddo in arrivo: sull'Italia alternanza di piogge e schiarite. Maltempo sull'Italia anche oggi, allerta gialla in 9 regioni: pioggia, neve e vento fino a burrasca(Adnkronos) - Il maltempo non molla l'Italia neanche oggi, mercoledì 18 marzo. Un nuovo impulso perturbato proveniente dall’Europa nord-orientale porterà su gran parte dei nostri settori adriatici pio ... msn.com Maltempo in Italia: il ciclone Jolina porta piogge, temporali e grandine. Le previsioniProsegue l'ondata di maltempo in Italia, in particolare nelle regioni del Sud con fenomeni temporaleschi intensi e diffusi. Non solo, al Centro-Sud anche fortissime raffiche di vento, mentre il sole t ... meteo.it La perturbazione che sta portando maltempo sull’Italia (la numero 5 di marzo) oggi insisterà soprattutto al Sud, con molto vento, piogge e rovesci anche intensi, con accumuli che potrebbero quindi risultare particolarmente abbondanti sui versanti ionici di Basil - facebook.com facebook Allerta meteo arancione e gialla oggi 16 marzo sull’Italia, maltempo al Sud: le regioni a rischio e le scuole chiuse x.com