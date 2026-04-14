Maltempo e tragedie | allerta gialla su 11 regioni tra vento e pioggia
Il maltempo colpisce diverse regioni italiane, con forti raffiche di vento e piogge intense. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla che riguarda undici regioni per la giornata di martedì 14 aprile. Venti e precipitazioni stanno interessando vaste aree del paese, con possibili conseguenze sulla viabilità e sulla sicurezza delle persone. La situazione viene monitorata dalle autorità competenti.
Il maltempo sta interessando l’Italia con una combinazione di forti raffiche e precipitazioni, portando il Dipartimento della Protezione Civile a emettere un’allerta gialla per martedì 14 aprile. La situazione meteo vede coinvolte 11 regioni, con rischi che spaziano dai temporali al pericolo idrogeologico, in un quadro che si manterrà instabile fino all’arrivo dell’anticiclone previsto per il fine settimana. Le dinamiche atmosferiche attuali stanno colpendo diverse aree del Paese, richiedendo attenzione particolare per la natura variabile dei fenomeni. Per quanto riguarda il rischio di temporali, le zone sotto osservazione includono Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Allerta meteo in 11 regioni tra pioggia e vento forte, maltempo fino al weekend quando arriverà l'anticiclone
Leggi anche: Maltempo sull’Italia anche oggi, allerta gialla in 9 regioni: pioggia, neve e vento fino a burrasca
Mutui sospesi dopo il maltempo in Calabria. Ma non c’è ancora traccia dei ristori https://gazzettadelsud.it/p=2196414 - facebook.com facebook
Il maltempo continuerà anche domani. Martedì 14 aprile sarà una giornata molto instabile, con piogge e temporali su molte zone d’Italia. Nella notte ancora rovesci su Toscana, soprattutto coste, Sardegna centro-occidentale, Piemonte meridionale, Lombardia x.com