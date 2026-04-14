Maltempo e tragedie | allerta gialla su 11 regioni tra vento e pioggia

Il maltempo colpisce diverse regioni italiane, con forti raffiche di vento e piogge intense. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla che riguarda undici regioni per la giornata di martedì 14 aprile. Venti e precipitazioni stanno interessando vaste aree del paese, con possibili conseguenze sulla viabilità e sulla sicurezza delle persone. La situazione viene monitorata dalle autorità competenti.