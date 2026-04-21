Silvi salva la spiaggia | 1,1 milioni per fermare l’erosione costiera

La Giunta regionale ha approvato uno stanziamento di circa 1,1 milioni di euro destinato alla città di Silvi per interventi di protezione della spiaggia. La decisione mira a contrastare il fenomeno dell’erosione costiera, che negli ultimi anni ha interessato il litorale abruzzese. I fondi saranno utilizzati per realizzare lavori di consolidamento e difesa della battigia, con l’obiettivo di preservare l’area e limitare i danni alle strutture e all’ambiente.

La Giunta regionale ha stanziato fondi per proteggere il litorale abruzzese, destinando a Silvi una quota di quasi 1,1 milioni di euro per contrastare l’erosione. L’intervento rientra in un piano più ampio che coinvolge dodici opere di difesa costiera distribuite su dieci comuni, in un tratto che si estende da Alba Adriatica fino a Casalbordino. Difesa del litorale: i dettagli tecnici e le scadenze dei lavori. L’assegnazione delle risorse mira a stabilizzare il fronte marino attraverso due direttrici d’intervento distinte. Una parte del finanziamento, pari a 960.000 euro, è destinata al completamento di infrastrutture sommerse e strutture di contenimento, nello specifico barriere soffolte e pennelli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Silvi salva la spiaggia: 1,1 milioni per fermare l’erosione costiera Notizie correlate Leggi anche: Erosione costiera, il mare si mangia tutto: “Dormo in spiaggia per fermarla” I comuni del Gargano provano a fermare l'erosione costiera. Nobiletti: "Dobbiamo essere compatti"Il futuro delle falesie del Gargano, così come le pareti rocciose del resto della Puglia, non passerà più per la lotteria dei bandi pubblici, ma da...