Messina sud | De Luca e La Vardera ascoltano i quartieri per Russo

A Messina sud, De Luca e La Vardera hanno incontrato i residenti di Briga Marina per ascoltare le loro segnalazioni. Durante l'incontro sono state riportate principali criticità legate alla viabilità e ai servizi nel quartiere. Si è parlato anche del ritardo nei lavori del Mercato Vascone, che potrebbe avere ripercussioni sul commercio locale. Le conversazioni hanno coinvolto direttamente le persone che vivono e operano in zona, portando alla luce alcune problematiche quotidiane.

? Domande chiave Quali criticità specifiche hanno segnalato i residenti di Briga Marina?. Come influirà il ritardo del Mercato Vascone sul commercio locale?. Perché i fondi Pinqua non stanno risolvendo i problemi di Bisconte?. Cosa prevede l'alleanza tra M5S e Controcorrente per la zona sud?.? In Breve Criticità a Briga Marina su impianti sollevamento, pulizia spiagge e difesa costiera Giampilieri.. Ritardi Mercato Vascone e necessità riqualificazione area ex Sanderson e Porto di Tremestieri.. Bisconte richiede interventi fondi Pinqua e gestione edilizia per stabilità abitativa residenti.. La Vardera e De Luca proseguiranno il tour territoriale con nuovi incontri lunedì. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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