A Messina, il confronto si è acceso sull’ex Città del Ragazzo, un progetto destinato alle persone con disabilità, durante un dibattito pubblico. De Luca ha risposto alle critiche de La Vardera riguardo al progetto Dopo di Noi, spiegando le sue posizioni e facendo chiarezza sui punti contestati. La discussione si è concentrata sulle modalità di gestione e sui finanziamenti del progetto.

Il confronto a Messina si è acceso intorno all’ex Città del Ragazzo, un progetto destinato alle persone con disabilità. Il deputato Ismaele La Vardera ha chiesto alla Regione chiarimenti sui lavori di demolizione e ristrutturazione. In risposta, il presidente Cateno De Luca ha reagito con durezza in un video diffuso sui social network. L’interrogazione presentata da La Vardera verteva sullo stato di avanzamento degli interventi e sulle risorse stanziate per l’opera denominata Dopo di Noi. Il leader di Controcorrente ha rivolto le sue domande al presidente Renato Schifani e agli assessorati competenti. La tensione è scaturita da una divergenza radicale sulla gestione dei fondi e sull’avanzamento reale dei cantieri nella città siciliana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina: De Luca smonta La Vardera sul progetto Dopo di Noi

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