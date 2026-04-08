Venerdì 10 aprile a Messina si terrà un evento politico con la presenza del senatore Antonio Nicita, vicecapogruppo del Partito Democratico al Senato. Durante l'incontro, Nicita supporterà ufficialmente la candidatura di Antonella Russo alla carica di sindaco della città. L'appuntamento si svolgerà oltre il Ponte, in una data che segna un momento importante per la campagna elettorale locale.

Il senatore Antonio Nicita, vicecapogruppo del Partito Democratico al Senato, sarà presente a Messina venerdì 10 aprile per sostenere la candidatura di Antonella Russo alla carica di sindaco. L’incontro avverrà alle ore 10 presso il comitato elettorale situato in via Ghibellina n.17. L’evento si focalizzerà su una conferenza stampa dedicata ai temi dello sviluppo, delle infrastrutture e dei finanziamenti destinati al Mezzogiorno. L’obiettivo è definire una strategia concreta per l’area metropolitana e per l’intera città di Messina. Il programma della giornata prevede l’intervento coordinato tra la politica nazionale e l’accademia, con la partecipazione del professore Guido Signorino, che insegna Economia applicata presso l’Università degli Studi di Messina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina: Nicita e Russo lanciano il piano oltre il Ponte

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