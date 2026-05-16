Mercedes VLE Grand Limousine dal cuore elettrico

È stata presentata a Stoccarda la Mercedes VLE, una vettura che combina un cuore elettrico di ultima generazione con tecnologie avanzate e un livello di comfort elevato. La presentazione è stata accompagnata da un evento pubblico con la partecipazione di figure di rilievo come Rita Ora e Roger Federer, che sono stati coinvolti per promuovere il nuovo modello. La vettura è stata mostrata al pubblico in un contesto che ha unito musica, sport e innovazione tecnologica.

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di Giuseppe Tassi Elettrico di ultima generazione, tecnologie futuribili e comfort assoluto. Dietro questo identikit c’è il nuovo Mercedes VLE, presentato in pompa magna a Stoccarda con la voce squillante di Rita Ora e un testimonial d’eccezione del calibro di Roger Federer. Nato sulla nuova piattaforma elettrica Van Architecture, questo veicolo multiuso, questa Grand Limousine pensata per la famiglia e il trasporto di gruppo raggiunge vertici di qualità mai toccati in 140 anni di storia del marchio. VLE unisce il meglio di due mondi: il comfort di marcia e la dinamica di guida di una limousine da otto posti con l’ampiezza degli spazi, la versatilità e la flessibilità di un MPV. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mercedes VLE. Grand Limousine dal cuore elettrico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mercedes VLE | Jet privato, limousine o van Sullo stesso argomento Mercedes VLE: 700 km di autonomia in una limousine elettricaNel cuore dello stabilimento di Stoccarda, alla Wagenhallen, è stata presentata ufficialmente la nuova Mercedes VLE, un veicolo elettrico che... Leggi anche: Mercedes VLE, una limousine a forma di van. Un grande salotto viaggiante per otto persone Mercedes VLE. Grand Limousine dal cuore elettricodi Giuseppe Tassi Elettrico di ultima generazione, tecnologie futuribili e comfort assoluto. Dietro questo identikit c’è il nuovo Mercedes ... quotidiano.net VLE, la Grand Limousine elettrica Mercedes che ridisegna i VanSTOCCARDA – Ci sono molti pensieri che si affacciano ogni volta che una nuova auto viene presentata. Se poi, come nel caso di questa VLE, la neonata è una Mercedes lo sguardo si fa subito critico ed ... repubblica.it