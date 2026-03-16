Mercedes VLE una limousine a forma di van Un grande salotto viaggiante per otto persone

Una nuova Mercedes VLE, una limousine a forma di van progettata per ospitare otto persone, ha fatto il suo debutto. Sul palco si è presentata accompagnata dalla voce di Rita Ora e ha ricevuto l’ingresso di Roger Federer, ambasciatore del marchio. La vettura si distingue per il suo design elegante e gli ampi spazi interni, offrendo un grande salotto viaggiante.

Sul palcoscenico all'improvviso appare lei. Nuova Mercedes VLE. Incede elegantemente accompagnata dalla voce pop di Rita Ora e accolta dal mito del tennis Roger Federer, brand ambassador globale del marchio tedesco. Un'anteprima mondiale pirotecnica al Wagenhallen di Stoccarda, qui dove è nata Mercedes-Benz. Qui dove storia e futuro si intrecciano, la storia racchiusa nel museo della stella dove viene narrata l'epopea del marchio da 140 anni in qui. E il futuro racchiuso in tre lettere: VLE. Non chiamatelo Van, nuova Mercedes VLE elettrica è una grand limousine". Una monovolume che ridefinisce lo spazio da vera trasformista e viaggia verso il futuro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mercedes VLE, una limousine a forma di van. Un grande salotto viaggiante per otto persone Articoli correlati Mercedes Vle: il van elettrico da 700 km di autonomia e fino a otto postiSe il segmento dei Suv continua a rappresentare la prima scelta per molti automobilisti d'Italia ed europei, la nuova Mercedes Vle s'inserisce sul... Leggi anche: DS N°8: salotto francese viaggiante “alla spina” Altri aggiornamenti su Mercedes VLE una limousine a forma di... Temi più discussi: Mercedes VLE: una limousine nell'era elettrica. Primo modello sviluppato sulla nuova piattaforma modulare Van Architecture; Mercedes-Benz VLE: una limousine in formato van elettrico; Mercedes-Benz VLE, altro che van: limousine elettrica tra tecnologia e comfort; Mercedes VLE, la grande limousine che reinventa il van. Mercedes VLE, una limousine a forma di van. Un grande salotto viaggiante per otto personeUna vettura elettrica che lancia il marchio tedesco nel futuro: autonomia di oltre 700 km e schermi panoramici per film ... ilgiornale.it VLE, la Grand Limousine elettrica Mercedes che ridisegna i VanIl nuovo veicolo di Stoccarda ha architettura a 800 volt, autonomia di 700 km e abitacolo digitale modulabile con spazio fino a 8 passeggeri ... repubblica.it La Mercedes-Benz 500E di Jerry Seinfeld raggiunge un prezzo iperbolico x.com Stephen King ( Mr. Mercedes) All'alba di un giorno qualsiasi, davanti alla Fiera del Lavoro, centinaia di persone sono in attesa nella speranza di trovare un impiego. Invece, emergendo all'improvviso dalla nebbia, piomba su di loro una Mercedes grigia, che sp - facebook.com facebook