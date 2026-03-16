Mercedes VLE una limousine a forma di van Un grande salotto viaggiante per otto persone

Da ilgiornale.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova Mercedes VLE, una limousine a forma di van progettata per ospitare otto persone, ha fatto il suo debutto. Sul palco si è presentata accompagnata dalla voce di Rita Ora e ha ricevuto l’ingresso di Roger Federer, ambasciatore del marchio. La vettura si distingue per il suo design elegante e gli ampi spazi interni, offrendo un grande salotto viaggiante.

Sul palcoscenico all'improvviso appare lei. Nuova Mercedes VLE. Incede elegantemente accompagnata dalla voce pop di Rita Ora e accolta dal mito del tennis Roger Federer, brand ambassador globale del marchio tedesco. Un'anteprima mondiale pirotecnica al Wagenhallen di Stoccarda, qui dove è nata Mercedes-Benz. Qui dove storia e futuro si intrecciano, la storia racchiusa nel museo della stella dove viene narrata l'epopea del marchio da 140 anni in qui. E il futuro racchiuso in tre lettere: VLE. Non chiamatelo Van, nuova Mercedes VLE elettrica è una grand limousine". Una monovolume che ridefinisce lo spazio da vera trasformista e viaggia verso il futuro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Mercedes VLE, una limousine a forma di van. Un grande salotto viaggiante per otto persone

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