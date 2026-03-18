Nel complesso di Stoccarda, alla Wagenhallen, è stata mostrata ufficialmente la Mercedes VLE, una limousine elettrica che può percorrere fino a 700 km con una sola carica. Si tratta di un veicolo che combina le caratteristiche di una monovolume con quelle di una vettura di lusso. La presentazione si è svolta nel sito produttivo dell’azienda, senza ulteriori dettagli sui motori o sui tempi di commercializzazione.

Nel cuore dello stabilimento di Stoccarda, alla Wagenhallen, è stata presentata ufficialmente la nuova Mercedes VLE, un veicolo elettrico che ridefinisce il concetto di monovolume trasformandolo in una limousine di lusso. La vettura, svelata con una coreografia scenica accompagnata dalla voce di Rita Ora e dalla presenza di Roger Federer, promette un’esperienza di viaggio rivoluzionaria grazie a un design aerodinamico e tecnologie interne avanzate. Con un’autonomia dichiarata superiore ai 700 chilometri e capacità di ricarica rapida, questo modello segna un punto di svolta per la mobilità elettrica nel segmento dei veicoli commerciali di grandi dimensioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercedes VLE: 700 km di autonomia in una limousine elettrica

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