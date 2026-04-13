Lucca verso l’addio | Forest e Napoli cambiano idea

Lorenzo Lucca, attaccante che milita nel Nottingham Forest, ha visto cambiare idea da parte delle sue ex squadre, il Napoli e un'altra formazione. La decisione di lasciare o meno il club inglese sembra ancora in fase di discussione, mentre il giocatore prosegue la sua stagione nel campionato britannico. La situazione, ancora in evoluzione, riguarda principalmente il suo futuro e le possibilità di trasferimento.

L’avventura di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest non sta cambiando il corso della sua stagione. Arrivato in Premier League a gennaio per ritrovare spazio e continuità dopo i mesi complicati vissuti al Napoli, l’attaccante italiano è finito presto ai margini anche in Inghilterra. A fare il punto è Nicolò Schira, che sul proprio account X segnala una scelta già orientata da parte del club inglese. Il Forest, infatti, non avrebbe intenzione di esercitare il diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Una decisione che riaprirebbe il tema del suo futuro già al termine della stagione. Non solo. Secondo la stessa ricostruzione, Lucca non rientrerebbe neppure nei piani del Napoli per il 202627.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lucca verso l’addio: Forest e Napoli cambiano idea Leggi anche: Riscatto di Lucca Napoli: il Nottingham Forest cambia idea? Lucca Nottingham Forest, ci siamo: fumata bianca per l’addio al Napoli!Lucca Nottingham Forest, ci siamo: fumata bianca per l’addio al Napoli! Roma, il mercato non si ferma per i giallorossi! Altro colpo in arrivo,...