Mercato Napoli Lukaku verso l’addio | ipotesi a sorpresa resta in Serie A?

Romelu Lukaku lascerà il Napoli nell’estate 2025. Secondo fonti vicine al mercato, l’attaccante belga potrebbe trovare una nuova squadra in Serie A, con ipotesi di un trasferimento a Milano. La situazione sarà seguita nelle prossime settimane per verificare eventuali sviluppi. Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo alle destinazioni future del giocatore.

Romelu Lukaku lascerà il Napoli nell’estate 2025. Secondo Matteo Moretto, l’attaccante belga potrebbe trasferirsi a Milano? Situazione che andrà monitorata nei prossimi mesi. Lukaku: la fuga da Napoli verso Milano?. L’avventura del centravanti sotto il Vesuvio sta per concludersi dopo soli due anni. Come rivela Matteo Moretto, il giocatore ha già comunicato la sua intenzione di cambiare aria nella prossima stagione. I rapporti tra Lukaku e la società azzurra sono tesissimi, e l’attaccante non intende prolungare una permanenza che non lo gratifica più. Il belga ha espresso una preferenza geografica e calcistica ben precisa. Milano rappresenta la destinazione ideale nel suo progetto futuro, grazie alle esperienze precedenti nel capoluogo lombardo.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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