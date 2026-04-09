Joao Mario Juventus il Bologna vuole acquistarlo ma c’è solo questo ostacolo Ecco quanto potrebbero incassare i bianconeri

Il Bologna ha manifestato interesse per l'acquisto di Joao Mario dalla Juventus, ma ci sarebbe un ostacolo che impedisce la conclusione dell'affare. La Juventus potrebbe incassare una cifra precisa dalla cessione del giocatore, anche se i dettagli dell’accordo non sono stati ancora resi noti. La trattativa tra le due squadre è in corso, mentre si attendono sviluppi ufficiali.

di Angelo Ciarletta Joao Mario Juventus, il Bologna vuole acquistarlo ma c’è un ostacolo. Ecco quanto potrebbero incassare i bianconeri dalla sua cessione. La Juve osserva con attenzione la crescita di Joao Mario, diventato un pilastro del Bologna. Come riportato da Tuttosport, il calciatore lusitano è stato rigenerato dalla gestione di Vincenzo Italiano. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Con 9 presenze e reti decisive tra Serie A ed Europa League, l’ex bianconero ha attirato le mire di Giovanni Sartori. Il piano è trasformare il prestito in acquisto definitivo: l’operazione da 9-10 milioni complessivi permetterebbe alla società torinese di registrare una plusvalenza nel bilancio 2027. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Joao Mario Juventus, il Bologna vuole acquistarlo ma c’è solo questo ostacolo. Ecco quanto potrebbero incassare i bianconeri Calciomercato Juventus, Joao Mario può anche rimanere al Bologna: ecco quanto chiedono i bianconeri per cederlodi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, Joao Mario può rimanere al Bologna: quanto chiede la società bianconera per cederlo... Leggi anche: Joao Mario Bologna, l’esterno ha lasciato il ritiro della Juventus! Ultimissimi aggiornamenti sulla sua partenza dai bianconeri Temi più discussi: Joao Mario, messaggio alla Juve: Posso ancora avere un futuro lì. Dipende da me e da... Spalletti; Joao Mario ci crede: Posso avere un futuro alla Juve. Quando è arrivato Spalletti…; Joao Mario a 'A Bola': Posso avere ancora un futuro alla Juventus, il retroscena su Spalletti; La rinascita di Joao Mario al Bologna: primo goal in Italia, il piano della Juventus in estate. Juve, Joao Mario certezza a Bologna: primo gol in Serie AIl terzino portoghese della Juve, attualmente in prestito al Bologna, stupisce il pubblico rossoblu con un gran gol ... juvenews.eu Juve, Joao Mario manda segnali da Bologna. I rossoblù vorrebbero confermarloIl portoghese ha già segnato due gol negli schemi offensivi di Vincenzo Italiano, ma per Spalletti non è una priorità. Holm tornerà a Bologna e Sartori pensa a Joao Mario anche per la prossima stagion ... msn.com Secondo gol stagionale e crescita evidente per Joao Mario Gli dareste una seconda opportunità alla Juventus Ditecelo nei commenti - facebook.com facebook