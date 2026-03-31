Il modulo e il mercato dell'Inter sono al centro di attenzione in vista di possibili cambiamenti. Se il difensore centrale dovesse partire, si potrebbero verificare ripercussioni sulla linea difensiva e sulle strategie di rafforzamento della squadra. La situazione riguarda anche il nodo relativo a Carlos Augusto, con possibili implicazioni per le scelte future del club.

Si può, da un’unica un’operazione in uscita, ipotizzare un cambio massiccio di un reparto intero e addirittura di modulo di una squadra? Se quel colpo in uscita dovesse essere Alessandro Bastoni il rischio c’è. La marcatura stretta del Barcellona sul difensore dell’Inter e il pressing continuo e crescente è una costante extra campo di questi ultimi giorni di sole e d’azzurro (Italia) e qualora un suo addio dovesse davvero diventare realtà in estate – dopo aver strappato, auspicabilmente, il pass per il Mondiale e aver raggiunto l’obiettivo scudetto – le riflessioni sulla difesa interista della prossima stagione si sprecano. Da sempre Bastoni è considerato un elemento strategico della squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il modulo, il mercato, il nodo Carlos Augusto: come cambierebbe la difesa dell’Inter senza Bastoni

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