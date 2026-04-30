Mercato Inter prenotato Norton-Cuffy | strada tracciata per il dopo Dumfries! Le mosse dei nerazzurri

L'Inter sta lavorando per rafforzare la fascia destra in vista della stagione 20262027. Secondo le fonti, il club ha già puntato un giovane laterale, considerando il possibile addio di un altro giocatore chiave. Le trattative sono in corso e le decisioni sembrano ormai prese per il futuro del reparto esterno. La società ha iniziato a tracciare le mosse necessarie per strutturare la rosa in modo più stabile.

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