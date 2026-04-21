Calciomercato Inter LIVE | suggestione Nico Paz Perrone obiettivo concreto a centrocampo

In tempo reale, sul calciomercato dell'Inter si susseguono voci e trattative. Tra le possibili acquisizioni, si parla di un attaccante sudamericano e di un centrocampista. Sono stati svolti incontri tra le parti interessate e alcune trattative sembrano essere a uno stadio avanzato. La società tiene sotto osservazione diverse opzioni per rafforzare la rosa nella sessione di mercato.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MARTEDI’ 21 APRILE.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: suggestione Nico Paz, Perrone obiettivo concreto a centrocampo Frattesi MI PREOCCUPA ||| INTER, Le Cessioni Per il Colpo NICO PAZ Notizie correlate Calciomercato Inter LIVE: suggestione Rios per il centrocampo, offerta ufficiale per Zekri del Mechelendi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Cassano e il colpo Inter in casa Como: non è Nico Paz e nemmeno Perrone“Il rinforzo perfetto per la squadra del prossimo anno” L’Inter guarda anche in casa Como per quelli che potranno essere gli investimenti futuri. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Corriere dello Sport – Inter, la lista di mercato per Chivu: Koné, Palestra, Vicario e… tutti i nomi; Calciomercato, Inter a un passo dallo scudetto e le big già al lavoro sulla prossima stagione. Le mosse che possono movimentare l’estate; CdS – Inter, Nico Paz da tempo oggetto dei desideri: si può fare solo se…; Guardiola via dal Manchester City: vuole allenare una nazionale, suggestione Italia. Inter, due cessioni per un acquisto. E il vice gratis | INTERLIVERivoluzione in ottica calciomercato Inter a destra. Via Dumfries e Henrique, dentro Palestra e uno svincolato: Celik, Mingueza o Carvajal ... interlive.it Calciomercato Inter, offerta irrinunciabile: 130 milioni di euroIl mercato dell'Inter è alle prese con gli assalti a Bastoni e Thuram. Per la coppia serve un'offerta irrinunciabile da 130 milioni di euro ... interlive.it Mercato, Ausilio detta la linea #FCIM #Inter #Ausilio #calciomercato facebook Mercato, Ausilio detta la linea #FCIM #Inter #Ausilio #calciomercato x.com