Viaggio al mercato degli agricoltori di piazza "20 Maggio" a Scortichino, di fronte alla nuova palestra, nel cuore pulsante della frazione più popolosa di Bondeno. C’è chi rivorrebbe il minimarket, che potrebbe riaprire "se una trattativa tra privati andrà in porto" ma nello stesso tempo valorizza, con le borse della spesa, gli acquisti in paese, dove tra l’altro ci sono due ottimi forni e una macelleria. E’ la sintesi di una mattinata di incontri al mercato di frutta e verdura fresche, proposto nell’ambito del progetto " La Natura a Km zero " del Comune, che si vorrebbe replicare anche in altre frazioni. "Un’ottima iniziativa – dice una delle clienti fisse del giovedì –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Mercato degli agricoltori, una bella idea"

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