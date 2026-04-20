Inaugurazione del nuovo Mercato Coperto degli Agricoltori e del Centro Studi Cndc | 2 giorni di eventi

Il Distretto Rurale Biologico del Valdarno Superiore ha annunciato l’apertura di un nuovo Mercato Coperto degli Agricoltori e di un Centro Studi, con due giorni di eventi programmati per il 23 e 24 aprile 2026 a Montevarchi. L’iniziativa coinvolgerà diverse attività legate alla valorizzazione delle aree rurali, alla promozione della filiera corta e allo sviluppo locale. Sono previsti incontri, esposizioni e momenti di confronto pubblico.

Il Distretto Rurale Biologico del Valdarno Superiore annuncia la realizzazione di un’importante iniziativa istituzionale che si terrà nelle giornate del 23 e 24 aprile 2026 a Montevarchi, dedicata alla valorizzazione dei territori rurali, alla promozione della filiera corta e allo sviluppo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Incontri di gusto al mercato coperto degli agricoltoriIl Mercato Coperto degli Agricoltori di Montevarchi propone Incontri di Gusto, una rassegna di cinque serate dedicate alla valorizzazione delle... Leggi anche: Milano, inaugura il nuovo Mercato Coperto di Campagna Amica in piazza Lima. Giorni e orari Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Inaugurazione 58esimo Vinitaly. Tutte le dichiarazioni della cerimonia inaugurale; Vinitaly, l’inaugurazione guarda oltre Verona: export e nuovi mercati al centro; VerdePisa: al via da venerdì a domenica la mostra mercato del florovivaismo nel centro storico; Il Piemonte al Vinitaly 2026. Giovedì l'inaugurazione del nuovo parco giochi di TitignanoCascina, 24 marzo 2026 – Un nuovo parco giochi a disposizione di tutti i bambini di Titignano, in ricordo di don Romeo Vio. È stata completamente rinnovata l’area del Parco Robinson, con nuovi giochi ... lanazione.it L'AQUILA - La cerimonia di inaugurazione della nuova PET all'ospedale San Salvatore, nei locali del nuovo reparto di Medicina nucleare. Asl 1 - Avezzano Sulmona L'Aquila Paolo Costanzi Pierluigi Biondi Sindaco dell'Aquila Marco Marsilio Nicoletta Verì Ma - facebook.com facebook