Prove di vita al Centro Benelli Ecco il mercatino degli agricoltori | Può funzionare una bella sfida

Ieri mattina è stato inaugurato il nuovo mercatino degli agricoltori nel Centro Benelli, dedicato alla vendita di prodotti a chilometro zero. L’evento ha visto il taglio del nastro e l’apertura ufficiale, con l’attesa che il mercatino si tenga ogni mercoledì mattina dalle 7. La manifestazione ha coinvolto diversi produttori locali che hanno esposto i loro prodotti, offrendo ai cittadini un'occasione di acquisto diretta.

Taglio del nastro, ieri mattina, per l’inaugurazione del nuovo mercatino dei prodotti a chilometro zero che ogni mercoledì, dalle 7.30 alle 13.30, si terrà nella piazzetta coperta del Centro Benelli. Venti, in totale, i produttori agricoli che nei loro banchi propongono prelibatezze del territorio come frutta, verdura, miele, vino, cereali, farine, pasta erbe aromatiche e fiori. A gestire l’organizzazione del mercato sono Coldiretti e Cia Agricoltori italiani. "Dal produttore al consumatore – dice Sabina Pesci, presidente provinciale Cia –. Questa è una esigenza che i nostri agricoltori ci ricordano ogni giorno, così come la volontà di arrivare in città per proporre prodotti della loro terra.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prove di vita al Centro Benelli. Ecco il mercatino degli agricoltori: "Può funzionare, una bella sfida" Notizie correlate La natura può funzionare come una medicina: ecco cosa succede al cervelloPasseggiare in un parco, concedersi una camminata in un bosco o più semplicemente osservare un paesaggio naturale può avere degli effetti benefici... Un buon taglio può davvero funzionare meglio di una crema anti-rugheCome ringiovanire con un taglio di capelli? La risposta è semplice: è sufficiente non tagliare… troppo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Prove di vita al Centro Benelli. Ecco il mercatino degli agricoltori: Può funzionare, una bella sfida; L’eredità di Craig Venter: un outsider incompreso; Asma nei bambini, spirometrie gratuite all’ospedale di Chieti; Scadenze mese maggio 2026: mobilità, prove Invalsi, esami di Maturità, graduatorie d'istituto, elenchi regionali. Prove di vita al Centro Benelli. Ecco il mercatino degli agricoltori: Può funzionare, una bella sfidaArrivano ogni mercoledì le bancarelle dei prodotti della terra in uno dei luoghi decadenti della città Questo posto ha perso attrattività nel corso degli anni, giusto provare a rimetterlo in moto . ilrestodelcarlino.it Prove di vita sulla Luna negli abissi delle grotte di Castellana: Seminiamo anche le rapeDue barattoli di regolite lunare su cui impiantare semi per verificare la possibilità di crescita di vegetali fuori dal nostro pianeta. È da qui che parte la trasformazione di un pezzo delle grotte di ... bari.repubblica.it Hanno affrontato le prove di efficienza fisica, in parte, sotto una pioggia battente per ottenere l'agognato traguardo finale. Quello di ottenere il posto di agente della Polizia locale, messo a concorso dall’amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari. All’ap - facebook.com facebook