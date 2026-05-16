Il Presidente della Repubblica ha contattato telefonicamente il sindaco di Modena per ottenere aggiornamenti sul bilancio delle persone ferite durante l’incidente avvenuto nel centro della città, dove un uomo ha investito passanti con un’auto. Durante la conversazione, il capo dello Stato ha anche espresso gratitudine nei confronti di coloro che hanno impedito al responsabile di proseguire con l’attacco. La situazione è sotto controllo e si attendono ulteriori sviluppi.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sente il primo cittadino di Modena per avere notizie di quanti sono rimasti feriti e chiedergli di ringraziare quanti "con coraggio hanno bloccato il colpevole" del grave episodio che ha visto un uomo falciare in auto passanti nel centro della città. Le drammatiche notizie irrompono nel mezzo dell'Europe Gulf Forum di Navarino e la premier Giorgia Meloni preoccupata e colpita si mette subito in contatto con il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco, per esprimere vicinanza e chiedere che il responsabile "paghi fino in fondo". Il cordoglio arriva dai presidenti di Senato e Camera e Ignazio La... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "Responsabile risponda fino in fondo". Mattarella sente il sindaco

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