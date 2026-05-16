Meloni | Per il Consiglio d’Europa sono legittimi gli hub per migranti sul modello Albania

Oggi, i 46 Stati membri del Consiglio d’Europa hanno approvato la Dichiarazione di Chisinau, che riconosce la validità di soluzioni innovative per la gestione dei flussi migratori, tra cui gli hub di rimpatrio in Paesi terzi. La dichiarazione fa riferimento a un esempio pratico avviato dall’Italia in Albania, sottolineando la legittimità di queste strutture come strumenti di gestione. La dichiarazione si concentra sulla possibilità di adottare approcci diversi rispetto ai metodi tradizionali, senza entrare in dettagli specifici sulle modalità di applicazione.

«La Dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 Stati membri del Consiglio d’Europa, riconosce la legittimità per le Nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in Paesi terzi, sul modello avviato dall’Italia in Albania ». Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni, spiegando che « è un risultato importante, frutto di un percorso che l’Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al Primo Ministro danese Frederiksen». «Quello che solo un anno fa faceva discutere – aggiunge Meloni -, oggi è diventato un principio condiviso tra i 46 Stati membri del Consiglio... 🔗 Leggi su Open.online

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Meloni esulta: per il Consiglio dEuropa gli hub per persone migranti modello Albania sono legittimi

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