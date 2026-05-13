Consiglio d’Europa sul tavolo gli hub per migranti in paesi terzi
Il Consiglio d’Europa ha discusso recentemente della creazione di centri di accoglienza per migranti in paesi terzi. Questa proposta arriva dopo un anno di iniziative volte a ridurre l’influenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La questione riguarda la gestione delle procedure di asilo e la possibilità di collocare i migranti fuori dal territorio europeo. La discussione si svolge in un momento di attenzione crescente sulle politiche migratorie e sui meccanismi di tutela dei diritti.
La lunga marcia per limitare il potere della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) è partita un anno fa. La richiesta di alcuni governi, con Meloni in prima linea, si è fatta sempre più forte. Fino ad arrivare al vertice del Consiglio d’Europa, in programma a Chisinau, in Moldavia. I rappresentanti dei governi dei 46 paesi che ne fanno parte discuteranno venerdì una dichiarazione destinata a incidere direttamente sull’equilibrio tra diritti fondamentali e controllo delle migrazioni. A maggio 2025 nove capitali europee, guidate da Roma e Copenaghen, avevano accusato la Corte di Strasburgo di avere esteso l’interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, limitando la capacità degli Stati di espellere migranti irregolari o stranieri con problemi giudiziari.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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