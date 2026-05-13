Consiglio d’Europa sul tavolo gli hub per migranti in paesi terzi

Da cms.ilmanifesto.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio d’Europa ha discusso recentemente della creazione di centri di accoglienza per migranti in paesi terzi. Questa proposta arriva dopo un anno di iniziative volte a ridurre l’influenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La questione riguarda la gestione delle procedure di asilo e la possibilità di collocare i migranti fuori dal territorio europeo. La discussione si svolge in un momento di attenzione crescente sulle politiche migratorie e sui meccanismi di tutela dei diritti.

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La lunga marcia per limitare il potere della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) è partita un anno fa. La richiesta di alcuni governi, con Meloni in prima linea, si è fatta sempre più forte. Fino ad arrivare al vertice del Consiglio d’Europa, in programma a Chisinau, in Moldavia. I rappresentanti dei governi dei 46 paesi che ne fanno parte discuteranno venerdì una dichiarazione destinata a incidere direttamente sull’equilibrio tra diritti fondamentali e controllo delle migrazioni. A maggio 2025 nove capitali europee, guidate da Roma e Copenaghen, avevano accusato la Corte di Strasburgo di avere esteso l’interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, limitando la capacità degli Stati di espellere migranti irregolari o stranieri con problemi giudiziari.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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