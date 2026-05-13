Consiglio d’Europa sul tavolo gli hub per migranti in paesi terzi

Il Consiglio d’Europa ha discusso recentemente della creazione di centri di accoglienza per migranti in paesi terzi. Questa proposta arriva dopo un anno di iniziative volte a ridurre l’influenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La questione riguarda la gestione delle procedure di asilo e la possibilità di collocare i migranti fuori dal territorio europeo. La discussione si svolge in un momento di attenzione crescente sulle politiche migratorie e sui meccanismi di tutela dei diritti.

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